中国が建造した、南部の広西チワン族自治区で計画されている西江と北部湾の「川と海をつなげる」を実現する運河の平陸運河で運航される、初の5000トン級スマート船舶の実証船である北港運河002の試験運航が、6月17日に広西で行われました。同タイプの船舶が、建造段階から運営と応用の段階に移行したことになります。北港運河002は、コンテナとばら積み貨物両用の内陸水路用船で、全長は89．92メートル、船幅は15．75メートル、深