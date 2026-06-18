熱戦が繰り広げられているサッカーのFIFAワールドカップ北中米大会、初戦で強豪・オランダと引き分けた日本代表の第2戦の対戦相手はチュニジアです。いったい、どんな国なのでしょうか？チュニジアはアフリカ大陸の北部にあり、地中海やサハラ砂漠に接するところにあります。実は観光でも有名で、特に世界的な名作映画「スターウォーズ」のロケ地として知られていて、世界中から多くの観光客が訪れ