お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんは6月18日、自身のInstagramを更新。ダイエット中の朝昼兼用ご飯を公開しました。【写真】クロちゃんの“朝昼兼用ご飯”「#ダイエット」クロちゃんは「朝昼兼用ご飯 サバ定食（お米少なめ）」とつづり、1枚の写真を公開。こんがり焼かれたサバの塩焼きをメインに、白米やみそ汁、納豆、冷ややっこ、きんぴら、ねぎとろなどが並んだバランスのよい和定食が写っています。「#朝昼兼用ご飯」