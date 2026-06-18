新車286万円！ トヨタ新型「ハイエース」発表に“反響殺到”！日本のビジネスシーンからアウトドアレジャーまで、幅広いユーザーに愛されている商用ワンボックスカーの「ハイエース バン」。トヨタは同車の一部改良を2026年6月18日に発表し、同年7月1日から販売がスタートします。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「ハイエース」です！（73枚）現行型となる200系のハイエースは、2004年の登場から実に22年以上が経過