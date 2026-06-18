syudouとFANTASTICSの八木勇征によるコラボ楽曲「ラテマジック」が、TVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期のオープニングテーマに決定。また、同楽曲が7月5日にデジタルリリースされる。 （関連：Q-MHz、syudou、前山田健一、川谷絵音、綾小路翔……歴代楽曲提供陣に見るROF-MAOの類稀なるエンタメ性） 7月4日に放送が開始される『株式会社マジルミエ』は、“怪異”と呼ばれる自然災害を退治する魔法少女