「東京ばな奈ワールド」は、6月24日（水）〜7月7日（火）の期間、『ちいかわ』とコラボした最新作スイーツや定番人気商品などを、愛知・名古屋駅にある「PLUSTA Gift名古屋中央」で販売する。【写真】2種類のスイーツ付き！限定「トートバッグセット」がすてき■トートバッグは毎日100セット限定今回期間限定で展開されるのは、ナガノ氏が描く人気作品『ちいかわ』との“むちゃうま”なコラボレーションが話題のスイーツやグ