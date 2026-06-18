おととし4月、東京の伊豆諸島の鳥島沖で海上自衛隊の哨戒ヘリコプター2機が墜落し、隊員8人が死亡した事故で、海上自衛隊は30代の隊員2人を容疑者死亡のまま、業務上過失致死などの疑いで書類送検しました。 業務上過失致死などの疑いで書類送検されたのは、当時30代の隊員2人です。 事故はおととし4月、伊豆諸島沖で海上自衛隊の哨戒ヘリコプター2機が夜間訓練中に衝突し、墜落。 大村航空基地所属の4人を含む