6月18日午前10時頃、新潟市西区五十嵐3の町にある内野新川大橋付近で、イノシシ2頭が目撃されました。 新潟西警察署によりますと、同日午前10時11分に新潟市役所から同署へ目撃の通報があったものです。 目撃されたイノシシ2頭の体長は不明です。 新潟西署は新潟市役所と連携して現場付近の警戒活動を実施しています。