6月19日（金）の近畿地方は、蒸し暑さに警戒を。7月並みの暑さになる所が多い見込みです。 梅雨前線は近畿地方の少し南に停滞する見込みで、湿った空気が流れ込むでしょう。ただ、広い範囲での大きな天気の崩れはなく、日中は日ざしが届きそうです。 午後になると紀伊山地や中国山地付近では雨雲のわき立つ所がありますが、にわか雨は山沿いの一部に限られそうです。ほとんどの所で、洗濯物の外干しも問題ないでしょう。夜