6月18日、新潟市で開かれたのは列車内の清掃技術を競う大会。果たしてどんな戦いが繰り広げられたのでしょうか。 18日、新潟市東区で行われた列車内の清掃技術を競う競技会。 【藤森麻友アナウンサー】 「競技は実際に使われている車両の中で行われます」 清掃技術の向上などを目指し、JR新潟鉄道サービスが毎年開催しているもので、この日は新潟と山形の営業所から選抜された16人が参加しました。 【藤森麻友ア