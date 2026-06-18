5月27日に熊本市動植物園でレッサーパンダの赤ちゃんが生まれました。公開されるのは3か月ほど先になりそうですが、今、どんな姿なのか一目見たいと動植物園を取材しました。 ＜画像を見る＞スクスク成長するレッサーパンダの赤ちゃん ＜関連記事＞▼「妊娠報道」の翌日に誕生 レッサーパンダの赤ちゃん 熊本市動植物園で２例目 一般公開は今年9月～10月ごろ▼【エコー写真に赤ちゃん】人気者レッ