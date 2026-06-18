今年も早くも半分が過ぎようとする中、新潟県佐渡市では半年間の厄を払う神事が行われました。 毎年恒例のイベントですが、今回は例年とは異なり、珍しい形式での実施となりました。 かつて、北前船の航海の安全を祈願したことで知られる佐渡市両津地区の津神神社。ここで毎年1年の折り返しを前に行われているのが… 【津神神社木透綾香 宮司】 「半年間の罪・汚れを払って、残りの半年無事に過ごせますようにという神事」