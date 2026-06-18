元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚が18日、自身のインスタグラムを更新。“水着姿”を公開した。【写真】笑顔で…渡邊渚“水着姿”披露渡邊は、写真を添えて「寒くて眺めているだけだったけど、水着はsea dressのもの。普通にトップスとしても着られて、便利でした！」と投稿した。渡邊は、2020年にフジテレビに入社し、『めざましテレビ』や『もしもツアーズ』などに出演。PTSDによる休養を経て24