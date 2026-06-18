お笑いコンビ「チョコレートプラネット」長田庄平（46）が18日までに更新された日本テレビ「有吉の壁」（水曜後7・00）の公式YouTubeチャンネルに出演。年間にかかる駐車場代を明かし、共演者を驚かせる場面があった。この回は「おもしろサバイバル」として優勝賞金100万円が用意されていたが、お笑いタレント・とにかく明るい安村は「おい、もっと喜べ!“100万円かぁ”じゃないんだよ!」とあおる。これを受けて長田は「ほしい