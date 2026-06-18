本格的な梅雨シーズンとなり、18日は激しい雨となった地域もあります。関東では連日のように雨が降る中でも、渇水で困っている場所がありました。その理由は何なのでしょうか。18日午前8時過ぎの鹿児島・鹿屋市では、道路が川のようになっていました。車が通ると水しぶきが大きく上がるほどの冠水状態。道を通行するサラリーマンも足首まで水に浸かりながら歩いていました。活発化する梅雨前線の影響で、18日、鹿児島県では大気の