サッカーFIFAワールドカップ（W杯）カタール大会日本代表のFW浅野拓磨（31＝マジョルカ）が17日、テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）に生出演し、出場が叶わなかった今大会への思いと、代表選手たちへのエールを送った。浅野は22年カタール大会で、全4試合に出場した。1次リーグのドイツ戦では、1−1の後半、ロングパスに走り込み、絶妙なトラップ。角度のないゴール右から勝ち越しゴールを決め、チームに歴