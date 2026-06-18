【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１７日、ウォーシュ新議長のもとで初となる連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開いた。政策金利の誘導目標は、４会合連続で３・５０〜３・７５％に据え置いた。２０２６年の金利見通しは、従来１回の利下げを想定していたが、インフレ（物価上昇）の長期化を警戒し、１回の「利上げ」を見込む予想に転じた。ＦＲＢは３か月に１度、ＦＯＭＣ参加者による経済見通しを公