高齢者施設で入所者2人の体内に空気を注入し殺害した罪に問われている元職員の女。「全ての質問に黙秘権を行使する」と話す中での検察側の求刑は。2020年、茨城・古河市の介護老人保健施設「けやきの舎」で起きた事件の裁判。当時84歳の入所者・鈴木喜作さんと当時76歳の入所者・吉田節次さんの2人が約1カ月余りの間に立て続けに死亡したのです。警察は2人が使用していた点滴のチューブに注射器で空気を入れ殺害したとして、当時施