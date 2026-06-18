夢が詰まった良血馬の「抽選結果」に、ネット上で歓喜の声が上がっている。Ｘ（旧ツイッター）に１８日、「ラヴズオンリーユー２０２６」が急きょトレンド入りするなど、注目を集めた。話題となっているのは、一口クラブ「ＤＭＭＢＡＮＵＳＹ」（馬主登録名はＤＭＭドリームクラブ）が、「一口１円」の計４万口で募集していた牝馬。母のラヴズオンリーユーは１９年のオークスのほか、クイーンエリザベス２世Ｃ、ブリーダーズ