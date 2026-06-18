急性骨髄性白血病を公表した医師で、医療ジャーナリストの森田豊氏が「６３歳の誕生日を迎えました」と報告した。森田氏は昨年７月に急性骨髄性白血病を公表。同１１月には「息子の一人からハプロ移植（末梢血幹細胞移植）を受けました」と報告している。白血病公表から１１か月。「多くの方々の励ましと支えのおかげで、大学講義・診療・医療監修・雑誌・執筆・ラジオ収録などの仕事にも徐々に復帰することができています」