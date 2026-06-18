◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組イングランド４―２クロアチア（１７日、ダラス競技場）１７日（日本時間１８日）に１次リーグが行われ、イングランド（ＦＩＦＡランク４位）のエースＦＷハリー・ケイン（３２）＝バイエルン＝が、Ｌ組初戦のクロアチア（同１１位）戦でフル出場し、２ゴールを決めた。得点王に輝いた２０１８年大会から３大会目でＷ杯通算１０得点とし、ゲーリー・リネカーが持つイングランド記録に並