「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。今回の映像は、鹿児島市の農産物直売所で人気となっている季節の使者です。撮影していて、小さな命を応援したくなりました。 こちらは鹿児島市犬迫町にある、農産物直売所、泉石蔵です。 店頭には旬の野菜や果物がところ狭しと並んでいて、連日多くの買い物客で賑わっています。ここは、お蕎麦もおいしいですよね。 そしてこんなものも発見！ 岡田さんも行きつ