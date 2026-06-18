【モデルプレス＝2026/06/18】グラビアタレントの林未珠（はやし・みじゅ）が、モデルプレスのインタビューに応じた。きっかけは「私の人生波乱万丈すぎておかしいのでいつか、インタビューの依頼を心よりお待ちしてます」というSNSの投稿。話を聞いてみると「波乱万丈」という言葉では収まりきらないストーリーだった。【写真】エレガントすぎるドレス姿の林未珠◆林未珠、波乱万丈すぎた過去― Xの投稿を拝見して取材を打診いた