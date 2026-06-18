ジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST BE:FIRSTがジャネット・ジャクソンの名曲に参加して6月12日に配信リリースされた、ジャネット・ジャクソン ＆ BE:FIRST「Doesn't Really Matter（Remix）」のMusic Videoが18日、公開された。【動画】Janet Jackson & BE:FIRST「Doesn't Really Matter（Remix）」MV英語と日本語を織り交ぜたバイリンガル・コラボレーションとして制作された「Doesn't Really Matter (Remix)