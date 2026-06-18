ドル買いが再開、ユーロドルは１．１４台に安値広げる＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル買いが再開している。ユーロドルは1.14台後半へと下落し、前日安値を更新。英中銀金融政策発表を控えたポンドドルも1.32台前半へと下押しされ、前日安値を更新している。ドル円は160.80付近と前日高値に並ぶ場面があったが、直後に160.50割れまで反落するなど神経質な値動き。足元では高値を160.90付近に小幅更新して