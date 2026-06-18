大手スーパーのイトーヨーカ堂は、今年2月までの1年間の決算は6年ぶりの最終黒字に転じたと明らかにしました。今後は低価格のプライベートブランドや生鮮売り場の強化で成長を加速させたい考えです。イトーヨーカ堂など、セブン＆アイ・ホールディングスから分離したおよそ30社を束ねるヨーク・ホールディングスはきょう、事業方針説明会を実施。中核のイトーヨーカ堂は、今年2月までの1年間の決算で純利益が358億円となり、2019年