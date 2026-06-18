フリーの青木源太アナウンサー（43）が18日、MCを務めるカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」に出演。サッカー・ワールドカップ（W杯）の北中米大会が盛り上がる中、番組では過去の日本代表などの名場面を特集。サムライブルーのユニホームを着込んで司会を進行した青木アナは、02年の日韓共催W杯を印象深い大会として挙げ、「ベッカムって覚えてます？」と切り出すと、「何を隠そう私、大学1年の時はベ