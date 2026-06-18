発達障害の当事者同士のコミュニティづくりの場として開かれた「Neccoカフェ」を取材しました。東京・新宿区西早稲田にある当事者が集まれるカフェで、発達障害にまつわるトークイベントや、カラオケ会など様々なイベントが行われています。【写真を見る】当事者がひらく大人の発達障害の居場所「Neccoカフェ」自分だけではなかった…Neccoカフェを立ち上げた店長の金子磨矢子さんは自身も発達障害のひとつADHD＝注意欠陥多動性障