6月14日（日）の『有吉クイズ』では、前回から引き続き、街中で即興クイズを作る“知の巨人”シリーズ最新作「有吉だけに教えたい東京ウラ雑学 知の巨人バスツアー」が放送された。さまざまな雑学が飛び出すなかで、とある参加者に“個人情報漏洩”の危険性があることが発覚し…。【映像】東京・有明で中学生が小判を大量発見！その価格はなんと…今回は、クイズマニア・しみけん、構成作家の矢野了平、刑事コメンテーター・佐々木