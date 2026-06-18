声優・小林千晃のデビュー10周年を記念した『小林千晃デビュー10周年記念写真集（仮）』が9月10日に東京ニュース通信社より発売される。 【写真】小林千晃、ヴェネツィアで撮影を敢行 小林千晃は2016年に声優デビューし、TVアニメ『地獄楽』（画眉丸役）、『マッシュル-MASHLE-』（マッシュ・バーンデッド役）など主人公役を多く務めてきた。現在放送中の『ガンバレ!中村くん!!』（TOKYO MXほ