株式会社ドワンゴは、8月20日から8月24日まで開催するボカロ文化の祭典『The VOCALOID Collection ～2026 Summer～』（以下、『ボカコレ2026夏』）の最新情報を公開した。 （関連：【画像あり】『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』とボカコレによるコラボ企画「ボカセカ」も開催決定） 今回の目玉のひとつが、有名ボカロPたちがStemデータを配布するREMIX楽曲投稿企画だ。Ste