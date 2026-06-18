レアル・マドリーは18日、今季限りでリバプールを退団するフランス代表DFイブラヒマ・コナテを獲得したことを発表した。なお、30年6月までの4年契約となる。1999年5月25日生まれの27歳はソショーの下部組織で育ち、17年にトップチームに昇格。ライプツィヒを経て、21-22シーズンにリバプールに加入した。今季は1年を通してレギュラーとしてプレーし、プレミアリーグ36試合1得点を記録。しかし、契約満了により、今季限りでの退