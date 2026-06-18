コロンビア代表のFWルイス・ディアスがW杯デビュー戦となったウズベキスタン戦で1得点1アシストと躍動。試合後に「幼い頃からの夢が叶った」と喜びを表している。現地時間17日に行われた北中米W杯グループK第1節でコロンビアはウズベキスタンと対戦。かつてポルトやリバプールでプレーし、現在はバイエルンに在籍するワールドクラスのアタッカーであるL・ディアスにとってW杯デビュー戦となった。前半32分にはMFジョン・アリ