アビスパ福岡は18日、12選手と26-27シーズンの契約を更新したことを発表した。今回の発表は1回目の契約更新情報となり、今後の更新情報は決定次第、随時発表されるようだ。以下、契約更新選手FW城後寿DF田代雅也MF秋野央樹DF宮大樹DF上島拓巳MF奥野耕平MF北島祐二FW鶴野怜樹FW碓井聖生GK小畑裕馬FW佐藤颯之介MF福島和毅