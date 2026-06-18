【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『Michael／マイケル』（大ヒット公開中）より、“キング・オブ・ポップ”映画化の舞台裏を語り尽くす主演・監督・製作陣 3ショットインタビュー映像が解禁された。 ■映画『Michael／マイケル』圧巻のオープニング成績を樹立 6月12日に日本公開初日を迎えた映画『Michael／マイケル』は、6月12日～14日の週末3日間で動員67万2,056人、興行収入10億9,002万3,2