○ワールドＨＤ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.50％にあたる27万株(金額で6億4935万円)を上限に、6月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○さいか屋 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の6.01％にあたる41万7000株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月18日から8月31日まで。 ○ＫＰＰＧＨＤ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株