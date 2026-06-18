消費税など1000万円以上を脱税したとして5月、鹿児島地検に逮捕されていた男（41）が、18日に起訴されました。男は、中小企業基盤整備機構から現金1000万円をだまし取ったなどとして、18日に詐欺などの疑いで再逮捕されました。再逮捕されたのは、鹿児島市の中野爵喜容疑者(41)です。鹿児島地検によりますと、中野容疑者は2023年、共犯者らと共謀し、中小企業基盤整備機構に対し、公募の事業再構築の補助の申請にあたり、補助