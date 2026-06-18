新潟市の万代シテイパークで、18日からサッポロビールの期間限定イベントが始まりました。会場から中継でお伝えします。 ■富沢菜々アナウンサー 「万代シテイパークでは、18日(木)～21日(日)までの期間限定イベント『THE PERFECT 黒ラベル WAGON -LIVE DRAFT- 』が開催されています。今年で3回目の開催となるイベントですが、毎年新しい仕掛けがされています。この奥にありますのがクロラベ