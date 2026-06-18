17日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズが、「第26回さかい福祉まつり」に参加することをクラブ公式サイトで発表した。 「第26回さかい福祉まつり」は6月21日（日） 11:00～16:00に、堺市役所前や堺市役所地下1階、合同庁舎前広場で開催される。 本イベントには日鉄堺BZの山根大幸と高梨健太、中西健裕ら3選手が参加予定。3選手は14:00より会場に滞在し、14:30よ