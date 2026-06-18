アイドルグループ・乃木坂46の井上和が、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）の日本版声優を務めることが決定し、ディズニー・スタジオ（アニメーション）公式Xでサプライズ発表の様子を収めた動画が公開された。【動画あり】かわいすぎる…声優決定サプライズで涙を流す井上和井上は、3本脚で立つキュートな見た目と仲間想いな性格で、スマーティー・パンツやアトラスと共に行動を共にするデジカ