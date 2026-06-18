多摩動物公園（東京都）で飼育された国の天然記念物で絶滅危惧種のイヌワシが１８日、かつて有数の生息地だった宮城県沿岸の山に放鳥された。環境省によると、飼育施設で孵化（ふか）したイヌワシの幼鳥を野生に戻すのは全国初の取り組みだという。放鳥は、同県南三陸町や日本自然保護協会（東京都）などで作る協議会が実施した。多摩動物公園で３月に孵化したメスを５月に移送し、町周辺の翁倉山（標高５３２メートル）の山域