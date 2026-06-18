アメリカのトランプ大統領がイランとの戦闘終結に向けた「覚書」に署名しました。日本のエネルギー資源に欠かせないホルムズ海峡の開放により、私たちの暮らしはどうなるのでしょうか？【写真で見る】アメリカ・イランの「覚書」の内容は？トランプ大統領 戦闘終結に向け「覚書」に署名その内容は？井上貴博キャスター：アメリカとイランが戦闘終結に向けて署名した「覚書」の一部は以下のようになっています。【戦争終結に