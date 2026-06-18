第76回ベルリン国際映画祭にて国際映画批評家連盟（FIPRESCI）賞を受賞した染谷将太主演映画『チルド』より、コンビニで働く各キャラクターが見せる「日常の顔」と、ふとした瞬間の「不穏な顔」をとらえたキャラクタービジュアルが解禁。併せて、人々の孤独と不安が匂い立つムード予告も到着した。【動画】孤独と不安が匂い立つ『チルド』ムード予告国内外で高い評価を受ける映画レーベル「NOTHING NEW」の実写長編第1作となる