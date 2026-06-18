オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組のグローバルボーイズグループ“KO1KEYZ”（読み:コイキーズ）が、10月7日に日韓同時デビューすることが決定。本日6月18日より、各ECサイトおよびCDショップにて一斉に日本デビューシングルの予約受付が開始。併せて、KO1KEYZとして初めてのアーティスト写真も公開された。【写真】KO1KEYZメンバー12人をチェック！ソロカットも到着！これからは彼らが新世