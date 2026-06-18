女優の河合優実が、国連が定める今月２０日の「世界難民の日」を機に、難民を花で支援するユニクロの企画「ＵＮＩＱＬＯＦＬＯＷＥＲ×世界難民の日チャリティキャンペーン」（１９〜３０日）に参加する。河合は今年１月、ユニクロが支援するバングラデシュのロヒンギャ難民キャンプ内で暮らす女性たちが縫製技術を学ぶ施設を訪問しており、今回のチャリティーのコラボが実現した。期間中、ＵＮＩＱＬＯＦＬＯＷＥＲの取