◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝６月１８日、美浦トレセン３月に開業した松尾卓哉調教師＝美浦＝が、セントメモリーズ（牝５歳、父エピファネイア）で厩舎初の平地重賞に挑戦する。最終追い切りはＷコースで新コンビの木幡巧也騎手が騎乗。前半は前進気勢が強いところを見せたが、ペースアップして折り合うと直線では先行したベアダイヤモンド（３歳未勝利）と併入し５ハ