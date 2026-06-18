北中米Ｗ杯１次リーグ初戦の日本戦（日本時間１５日）で、クオリティの高い２点目を決めたオランダ代表ＦＷクリセンシオ・シュメルビル（２４）に対し、マンチェスターＵとトットナムのプレミアリーグ２クラブが興味を示したことが１８日までに明らかになった。英サッカーサイト「チームトーク」によると、マンＵとトットナムがすでにシュメルビルを所属するウェストハムに獲得を打診したという。ウェストハムが要求する移籍