巨人・田中将大投手（３７）が１８日、ジャイアンツ球場で２軍残留練習に参加。ブルペンで７０球を熱投し、直球、チェンジアップ、ツーシーム、スライダーなどを入念に磨いた。途中、自らリクエストして久保巡回投手コーチに右打席に立ってもらい、フィードバックを求めた右腕。終了後も時間をかけて話し合い、投球フォームを含めて再浮上へのきっかけを貪欲に探った。移籍１年目の昨季はコーチの助言を基に投球フォームを改