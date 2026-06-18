ＪＲＡは６月１８日、２４年東京新聞杯と、２５年京都金杯の重賞２勝を挙げたサクラトゥジュール（セン９歳、美浦・堀宣行厩舎、父ネオユニヴァース）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。同馬の重賞２勝は、レイチェル・キング騎手とのコンビで挙げたもの。今月の安田記念（１５着）が、ＪＲＡ所属として最後のレースになった。通算成績は３１戦７勝。総獲得賞金は２億９５１万６０００円。今後は金沢競馬へ移籍する