巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）がリーグ戦再開初戦の１９日・中日戦（東京ドーム）に先発する。勝てば自身１か月ぶりでチームトップの６勝目。１８日は本拠地で最終調整し「カード頭なのでしっかり初戦を取って、チームに勢いがつけばいい」と意気込んだ。開幕から１０先発で５勝５敗、防御率２・７６。杉内投手チーフコーチも「いいピッチングをしながら勝ちがついてないのでね。どんな形でも竹丸に勝ちがつけばい